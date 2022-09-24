4'üncü Dünya Göçebe Oyunları İznik'te başlıyor! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Bu yıl 4'üncüsünün Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Göçebe Oyunları hakkında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklama yaptı.
Erdoğan, "4. Dünya Göçbe Oyunları bu yıl Türkiye'de yapılacak. 2014 yılında birincisi Kırgızistan'da yapıldı. Kırgız kardeşlerimiz bu oyunların ikinci ve üçüncüsünü Kırgızistan'da yaptılar. Kırgız kardeşlerimiz buna o kadar sahiplendi ki 4'üncüsünün Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Oyunlar esnasında Spor Bakanlarının toplantısında sonraki ülkeye karar verilecek" dedi.
"Dünya Etnospor Konfederasyonu 2015 yılında kuruldu" diye sözlerini sürdüren Bilal Erdoğan, "Benim yapmaya çalıştığım meselelerle ilgili olduğunu fark ettim. Yeni nesillerde canlandırmaya çalıştığımız yok olmaya yüz tutan kültürel öğelerin canlandırılması için. Dünya Göçbe Oyunları'nda bizim ofisimiz yoğun rol oynadı. Faaliyetlerimize İstanbul'da devam ediyoruz" diye konuştu.
60 ÜLKE KATILDI
Bilal Erdoğan, "Son oyunlarda 60'ın üzerinde ülke katıldı" derken, "Bu sadece Türk dünyasına hitap etmiyor. Bu Türk kültüründen ibaretmiş gibi düşünüldü" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cirit Anadolu'da meşhur olan bir spordur. Atlı spor yapanlara ciriti tanıtmış oluyoruz. Bu sporların kendi sınırlarını aşmasına katkı sağlıyoruz. Güreş, binicilik sporları, atıcılık sporlarımız var. Dünyanın 100 ülkesi aynı sporda mücadele etmiyor."
"SADECE SPOR DEĞİL"
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda spor dışında farklı dalların da olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Sadece spordan ibaret değil. Onun yanında geleneksel oyunlar var. Aşık diye bir oyun var. Bunun gibi geleneksel oyunları çocuklarla buluşturacağız. Dünya mutfakları var. Yaygın dünya lezzetlerini tattıracağız. El sanatları var. Sahne gösterileri, halk dansları, müzik zenginliği olacak. Dünyanın bu kadar çok kültürel ögesini bir araya getiren başka bir etkinlik bulamazsınız" dedi.
Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlgi her geçen sene artıyor. Biz hanımların da katılmasını istiyoruz. Yarışmacı ve seyirci açısından erkekler var. Hanımları teşvik ediyoruz. Kuşak güreşi, genç kızların keyifle yapabildiği bir spor. Güreş ön planda, erkek işi algısı var. Bu sadece güreşten ibaret değil. Atlı okçulukta kızlarımız çok başarılı. Biz buraya hanımların da katılmasını istiyoruz. Gastronomi, el sanatları gibi alanları da düşündüğümüz zaman kültürel zenginlik, herkese hitap eden bir zenginlik."
102 ÜLKEDEN SPORCULAR PERŞEMBE GÜNÜ BİR ARAYA GELİYOR
Perşembe günü başlayacak etkinliklere 102 ülkeden sporcular katılıyor. Bilal Erdoğan, "Perşembe akşamı saat 19.00'da açılış töreniyle başlıyor. İznik Gölü'nün kenarında yapılacak. Isık Gölü'nde ilk üçünün yapılması ve İznik Gölü'nün de coğrafi benzerliği var. İznik 2000 yılı aşkın tarihi olan, tarihi bir zenginliği olan kentimiz" dedi.
"Biz burada İznik'i tanıtmış oluyoruz" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, "Sadece deniz ve güneş turizminden kültür turizmine geçiş olduğunu biliyoruz. Bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. Dünya Etnospor Konfederasyonu gibi 100 ülkeden irtibatlı bir konfederasyonun Türkiye merkezli olması, Türkiye diplomasisine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.
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