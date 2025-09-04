Habertürk
        Bihter filmi oyuncuları ve karakterleri: Bihter filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

        Bihter filmi TV'de! Bihter filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

        Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakterleri, bu kez beyazperdeden televizyon ekranına taşınıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı Bihter filmi, Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Televizyon ekranında yayınlanacak film hakkında detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:23
        • 1

          Romantik dram türündeki Bihter filmi, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Halid Ziya Uşaklıgil’in klasikleşmiş romanından uyarlanan yapımda, yasak bir aşkın çarpıcı hikâyesi ekrana taşınıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda ise Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum gibi başarılı isimlerin yer aldığı film bu akşam seyirci ile buluşuyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          BİHTER FİLMİ KONUSU

          Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

        • 3

          BİHTER FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Farah Zeynep Abdullah - Bihter

          Boran Kuzum - Behlül

          Osman Sonant - Adnan Bey

          Hande Ataizi - Firdevs Hanım

          Helin Kandemir - Nihal

          Nezaket Erden - Peyker

          Lorin Menhart - Beşir

          Mertcan Tekin - Nihat

          Mert İnce - Bülent

          Ebru Özkan - Matmazel

          Tilbe Saran - Arsen Hala

        • 4

          BİHTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

        Yazı Boyutu
