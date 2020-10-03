'Keşke Unutsam'... Bihter Dinçer'in ilk romanı, yazarlık kariyerinin üçüncü kitabı. Küsurat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yıllar yılı bir hastane bahçesinde bin bir hikâyeye şahitlik eden bir kuzgunun anlatıcı olduğu hikâye okurunu yedi gün, yedi renk bir maceraya davet ediyor. Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden bir kadın, komadan yeni çıkan bir adam ve hatırlamaya teşne bir kuzgun bu macerada başrolde.
"İnsanlar birbirleriyle tanışırken önce isimlerini söylerler, sonra ellerini uzatıp tokalaşırken, 'Çok memnun oldum' derler. Peki bu işteş eylemin tarafları kim olduklarını, geçmişlerini, hatta isimlerini dahi hatırlamıyorlarsa? Onlar ortak kaderlerine ağlamak yerine bunu, hatırlamalarına yardımcı olacak eğlenceli bir oyuna çevirmeye karar verirler: 'Senler ve Benler Oyunu.' Her gün aynı bankta aynı saatte buluşup başka yaşamlara, geçmişlere dahil olurlar."
Bihter Dinçel, toplumsal hafızanın süzdüğü tortuların izinde, 'neyi', 'nasıl' hatırladığımızı irdeliyor. İncelikli üslubuyla rotasını hepimizin hatırladığı, tanıdık bir geçmişe kırıyor ve yıkılmış hayallere, tamiri mümkün yaralara, hakkıyla yaşanamamış aşklara hak ettikleri itibarı iade ediyor. Eski ve yeninin, hatırlamak ve unutmanın harmonisinin başrolde olduğu Keşke Unutsam’ın tesirli kurgusu, okurunu sonu başka başlangıçlara gebe bir maceraya davet ediyor.
Bihter Dinçel: Üniversitede aldığı felsefe eğitiminin ardından, kaleme aldığı tiyatro oyunlarında oyunculuk yaptı. 'Aşiyan', 'Manik Atak', 'Ortanca' adlı oyunları pek çok kez izleyiciyle buluştu. 'Avrupa Yakası', 'Geniş Aile', 'Haneler', 'Ailecek Şaşkınız', 'Vay Arkadaş', 'Kertenkele', 'Bana Sevmeyi Anlat' adlı televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer aldı. Daha önce yayımlanan 'Toplu Oyunları 1: Aşiyan-Manik Atak-Ortanca' ve 'Gebelere Balon' adlı kitapları vardır. Halen 'Mucize Doktor' adlı dizide oyunculuk yapmaya devam etmektedir.
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