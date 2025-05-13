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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO'dan 'Yüzyılın Yankıları' konseri

        BİFO'dan 'Yüzyılın Yankıları' konseri

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2024/25 sezonunun kapanış konseri "Yüzyılın Yankıları"nda, 15 Mayıs Perşembe akşamı Zorlu PSM'de keman virtüözü Ziyu He ile aynı sahneyi paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:11
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        BİFO'dan 'Yüzyılın Yankıları' konseri
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        Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 15 Mayıs 2025 tarihinde 2024/25 sezonunun kapanış konseri “Yüzyılın Yankıları” ile müzikseverlerle bir araya geliyor. BİFO, henüz 17 yaşındayken Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Musikverein’daki ilk performansında dikkatleri üzerine çeken ve birçok prestijli toplulukla konserler veren keman virtüözü Ziyu He’yi ağırlayacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bu konserde Wagnere, Mahler, Walton ve Britten eserleriyle coşkudan lirizme, kahramanlıktan hüzne uzanan etkileyici bir program sunacak.

        Ziyu He
        Ziyu He

        YÜZYILIN YANKILARI

        15 Mayıs 2025 Perşembe, 20.00

        Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

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        BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

        CARLO TENAN şef

        ZIYU HE keman

        ALİ PINAR & SİBİL ARSENYAN ile konser öncesi söyleşi

        19.00-19.30, Meydan Fuaye / Zorlu PSM

        WALTON Johannesburg Festival Uvertürü

        BRITTEN Keman Konçertosu, Re minör, op.15

        WAGNER Tannhäuser Uvertürü WWV 70

        MAHLER Senfoni no.10, Fa diyez Majör, I. Adagi

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        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Ziyu He
        #konser
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