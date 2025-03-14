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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin... | Son dakika haberleri

        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...

        Çorum'un Kargı ilçesinde 80 yaşındaki Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürülüp, evinin ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma sürerken köy halkının tedirgin bekleyişi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:07
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        • 1

          Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde, 80 yaşındaki şeker hastası 4 çocuk annesi Hatice Kış’ın 8 bıçak darbesiyle öldürülüp, evinin ateşe verilmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Köy Muhtarı İsa Ünal, “Köy halkı olarak tedirginiz. Caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

        • 2

          Olay, 12 Mart Çarşamba akşamı Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde meydana geldi. Eşref Kış (82), teravih namazı için köy camisine gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Eşref Kış, evden duman yükseldiğini fark etti. Eve giren Eşref Kış bir yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı, bir yandan da eşini kurtarmaya çalıştı.

        • 3

          Komşular da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hatice Kış'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü tespit edildi.

        • 4

          Jandarma ekipleri de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları çalarak kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin kaçarken evi ateşe verdiği belirlendi.

        • 5

          Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları devam ederken, köyde çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

        • 6

          Hatice Kış, bugün Akkise köyünde aile kabristanına defnedildi. Köy Muhtarı İsa Ünal, "Kolluk kuvvetlerimiz konunun üzerinde çalışıyorlar. Cinayetin de bir an evvel aydınlatılmasını istiyoruz. Evde eşlerimiz, çocuklarımız korkuyor. Köy halkı olarak tedirginiz, caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

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