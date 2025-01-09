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        Haberler Gündem Güncel "Bıçak parası" alan 3 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        "Bıçak parası" alan 3 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan biri doktor 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:43 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:43
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        "Bıçak parası" alan 3 kişi tutuklandı
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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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