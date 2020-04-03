03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beze nasıl yapılır? Yumurta akıyla gelen mucize. Köpük kurabiye olarak bilinen bezenin malzemeleri az olsa da yapımı biraz zahmetli olduğundan genelde pastaneden almayı tercih edenlerden misiniz? Bu kez evde deneyebileceğiniz bir beze tarifi vererek sizin ve tüm konuklarınızın ağzını tatlandırmaya geliyoruz.
Beze Malzemeler:
• 4 yumurta akı
• 4 çay bardağı pudra şekeri
• ¼ çay kaşığı tuz
Beze Yapılışı:
• Yumurtanın aklarını ayırıp cam karıştırma kabına alalım.
• Tuzu eklediğimiz yumurta akıyla mikserde düşük devirde çırpalım.
• Pudra şekerini yavaş yavaş ekleyip 25 dakika kadar yüksek hızda mikserde çırpalım.
• Katı bir hale gelmesi gerekir. Mikseri durdurduğunuzda mikser telinde kalıntılar oluyorsa ve serçe parmağınızı bandırdığınızda şekerli kalıntılar gelmiyorsa hamur olmuş demektir.
• Dev bir köpük haline gelen hamurumuzu krem şanti poşetine alıyoruz. Uç tarafına takmak için istediğimiz başlığı seçip yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine aralıklarla sıkma torbasından sıkıyoruz.
• Önceden ısıtmış olduğunuz 100 derecelik fırında yaklaşık 90 dakika pişiriyoruz. Isıyı kapatıp fırından çıkarmadan ılımasını bekliyoruz. Oda sıcaklığında soğutarak servis ediyoruz.
Bezenin Püf Noktası:
• Düşük devirde çırpmaya başlayıp ardından yüksek devirde çırpmayı sürdürmemiz gerekiyor.
• Yumurta beyazlarına su asla değmemeli.
• Yumurtalar oda sıcaklığında beklemiş olmalı.
• Tarçın, kakao veya gıda boyası ekleyerek farklı renklerde bezeler elde edebilirsiniz.
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