Beyza Şekerci, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu Engin Hepileri ile evlendi.
Yaklaşık 2 yıl önce oğulları Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Şekerci, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
All Dergisi'ne konuşan Beyza Şekerci, konuyla ilgili şunları söyledi:
Aynı mesleği yapan iki insanın aynı çatı altında olmasından daha büyük bir lüks olamaz bizim meslekte. Tabi ben ekstra avantajlıyım. Engin’in tiyatro eğitmenliği konusunda geçmişinde harika birikimleri olduğu için kocam benim her daim hocam.
Beyza Şekerci, geçtiğimiz aylarda babaannesinin vefatı ile sarsılmıştı.
Babannesi ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Şekerci, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Oyuncu, gönderisine şu notu düşmüştü:
Canım babaannem... Ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. 'Dil ne söylerse olur'u yaşatan en güzel örneğimizsin.
Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz... Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum...
Takipçileri ise Beyza Şekerci'ye başsağlığı mesajlarıyla destek olmuştu.
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