Beyza Şekerci, geçtiğimiz aylarda babaannesinin vefatı ile sarsılmıştı.

Babannesi ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Şekerci, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Oyuncu, gönderisine şu notu düşmüştü:

Canım babaannem... Ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. 'Dil ne söylerse olur'u yaşatan en güzel örneğimizsin.

Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz... Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum...