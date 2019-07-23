Ünlü oyuncu Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ile 2015 yılında dünyaevine girmişti. Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çiftinin oğulları Can ise 2018 yılının ekim ayında dünyaya gelmişti.

Beyza Şekerci, eşi Engin Hepileri ve oğlu Can ile karesini Instagram hesabından "Aşklarım" notuyla paylaştı. Büyüyen Can, babasının kucağında gülümseyen pozuyla beğenileri topladı.

Beyza Şekerci'nin takipçileri “Maşallah çok tatlı. Nazar değmesin” şeklinde yorumlarda bulundu.