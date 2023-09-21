Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde, yöre halkının nilüfer bahçesi olarak adlandırdığı alan, tabloları aratmıyor
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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir'in sığ kıyıları, nilüferleriyle ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.
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Gölün sığ kıyılarında bulunan ve güneşle açan nilüferler, günün en sıcak saatlerinde suyun altına gizlenerek kapanıyor.
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Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıkların arasında yayılan ve yöre halkının nilüfer bahçesi olarak adlandırdığı alana gösterilen ilgi günden güne artıyor.
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