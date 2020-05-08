Beyşehir Gölü'nde yasak avlanmaya 52 bin lira ceza

AA

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi olması dolayısıyla 15 Mart'ta başlatılan ve 15 Haziran'da sona erecek su ürünleri av yasağı döneminde balık neslini koruyabilmek için yürütülen denetimler devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle, yasak dönemde yapılan ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerine yönelik 80 denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 15 Mart'tan bu yana Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddelerine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 33 kişiye toplam 52 bin 150 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde, yasak dönemde avlanmanın yanı sıra balık satışı yapanlara yönelik de cezai işlemlerin uygulandığı bildirildi.