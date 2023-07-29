Hafta sonları 4-5 binleri bulan araç giriş sayısı var. Orta Anadolu adeta burada serinliyor. Bizim burası şu an 18 hektarlık bir alan. Yani 1 milyon 800 bin metrekarelik yer. Biz buna rağmen bütünüyle turizme kazandırmaya gayret ettik" dedi.