Beyşehir Gölü Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor
Konya Ovası´ndaki Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Karaburun Plajı´na gelenler, gölde yüzüp sahilde güneşleniyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Yakın illerimiz olan Afyonkarahisar´dan, Isparta´dan Burdur´dan hatta Eskişehir´den ve birçok kentten binlerce misafir geliyor. Orta Anadolu adeta burada serinliyor" dedi
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Konya´nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor.
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Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Akdeniz sahillerini aratmıyor.
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Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.
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"ORTA ANADOLU BURADA SERİNLİYOR"
Bölgeye binlerce insanın geldiğini belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Konya´nın denizi, Antalya´nın terası Beyşehir Gölü´nün kenarında Karaburun Plajı 3 kilometre uzunluğu olan hatta şunu söyleyebiliriz.
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Tatlı su gölleri kıyısında en uzun mesafesi olan bir plajın kenarındayız. Şu an Afyonkarahisar´dan, Isparta´dan, Burdur´dan, hatta Eskişehir´den misafir geliyor.
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Hafta sonları 4-5 binleri bulan araç giriş sayısı var. Orta Anadolu adeta burada serinliyor. Bizim burası şu an 18 hektarlık bir alan. Yani 1 milyon 800 bin metrekarelik yer. Biz buna rağmen bütünüyle turizme kazandırmaya gayret ettik" dedi.
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