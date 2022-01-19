Zincirleme kazada makas iddiası: 1 yaralı

Olay, Okmeydanı D-100 Karayolu Haliç Köprüsü yönünde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kiraladığı 34 DKB 548 plakalı otomobille makas atarak ilerleyen Zeynel Ercan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önünde ilerleyen Kemal Akçelik idaresindeki 34 BZD 12 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonrası her iki otomobil önce yolun sağındaki demir bariyere ardından da sol taraftaki bariyere çarparak ilerlemeye devam etti. DHA'nın haberine göre; önlerinde ilerleyen 34 BOL 657 plakalı otomobile de çarpan araçlardan Zeynel Ercan'ın kullandığı otomobil, demir bariyerin üzerine çıkarak durabildi.
Kazanın ardından otomobilinde sıkışan Zeynel Ercan'ın yardımına diğer sürücüler koştu. Vatandaşların çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Ercan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ercan, ambulansla kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
MAKAS İDDİASI
Kazayı yara almadan atlatan Kemal Akçelik, kendisine çarpan aracın sürücüsünün makas attığını iddia ederek "Nasıl olduğunu anlamadım. Makas atıyormuş. Arkadan çarptı, ben kendimi kurtarmaya çalışırken bariyerlere çarptım. Bende herhangi bir yara yok" dedi.
Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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