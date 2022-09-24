Beyoğlu'nda silahlı çatışma! Şehir eşkıyaları!

İstanbul'da olay, önceki ay saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde karşılayan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma nedeniyle taraflar yanlarında getirdikleri tabanca ile birbirlerine ateş edince, ortalık adeta savaş alanına döndü.
BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU
İki grup arasında yaşanan çatışma sırasında silah seslerini duyan mahalleli, evlerinin pencerelerini kapatarak kendilerine korumaya almaya çalışıp polisi aradı. Çatışma sırasında Berat Can S. isimli bir kişi bacağından vurularak yaralandı.
İKİ OTOMOBİLE KURŞUN İSABET ETTİ
Bir kişinin yaralanmasının ardından taraflar ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Bacağından vurulan Berat Can S. ise kendi imkanlarıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaşanan çatışma sırasında sokakta bulunan bazı evlere ve park halindeki iki otomobile kurşun isabet etti.
ELLERİNDE TABANCAYLA GEZDİLER
Çatışmanın ardından ara sokaklara giren zanlılar ellerinde tabanca ile tehditler savurarak sokaklarda dolaştı. Bir süre sonra şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçan zanlıların Zindan Ç. ve Nihat Ç. olduğunu tespit etti.
ZANLILAR YAKALANDI
Zindan Ç. ve Nihat Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şehir eşkıyalarının çatışma sonrasında elinde silahla sokakta dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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