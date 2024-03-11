Beyoğlu'nda feci yangın can aldı!
İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın çatı katında çıkan, bitişikteki bir binanın çatısına da sıçrayan yangının çıktığı katta 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin yalnız yaşadığı öğrenilen 64 yaşındaki Adem Bayrak olduğu öğrenildi
İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki, Kömürcü Zeynel Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, dün saat: 22.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
ALEVLER BİTİŞİK BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI
AA'da yer alan habere göre hızla büyüyen alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.
YANGIN İKİ BİNADA HASARA NEDEN OLDU
Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken her iki binada da hasar meydana gelmişti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı. Yangının çıktığı kata giden itfaiye ekipleri, burada yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Bayrak'ın (64) cesedine ulaştı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.