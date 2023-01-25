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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın çıktı, dumandan etkilenen kedi öldü

İstanbul Beyoğlu'nda ahşap binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen kedi, itfaiye erlerinin kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Giriş: 25.01.2023 - 02:50 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda ahşap bina yangınında dumandan etkilenen kedi öldü
Beyoğlu'nda ahşap bina yangınında dumandan etkilenen kedi öldü
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DHA

Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kediye itfaiye erleri kalp masajı yaptı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'ta 4 katlı binanın 4. katında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYİ KALP MASAJI KURTARAMADI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Bina içinde yapılan arama çalışmalarında dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kedi hayatını kaybetti.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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