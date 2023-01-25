Beyoğlu'nda ahşap bina yangınında dumandan etkilenen kedi öldü

DHA

Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kediye itfaiye erleri kalp masajı yaptı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ Fotoğraf: İHA DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'ta 4 katlı binanın 4. katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYİ KALP MASAJI KURTARAMADI Fotoğraf: DHA Bina içinde yapılan arama çalışmalarında dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kedi hayatını kaybetti. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.