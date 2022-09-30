Üçüncüsü başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde üçüncü kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala programıyla başladı
HABERTURK.COM / AA
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala programıyla başladı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı
Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivallerini bu yıl 5 şehre yaydıklarını belirterek "16 Eylül'de Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile festivaller zincirini başlattık. Çanakkale Kültür Yolu Festivali müthiş geçti ve etkinliklere 35 bin seyirci katıldı. Bu da bizi çok sevindirdi. Hemen akabinde başlayan Konya Mistik Müzik Festivali bu akşam son buluyor. Bugün de Beyoğlu Kültür Festivali ve Başkent Kültür Yolu Festivallerimiz başlıyor" dedi.
Bu yıl 8 Ekim'de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ni de zincire eklediklerine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin her yıl genişleyerek devam edeceğini aktardı. Ersoy, gelecek yıl nisanda Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı da Bakanlık olarak sahiplendiklerini söyleyerek şunları kaydetti: İzmir'de yine nisan ayında Efes Kültür Yolu Festivali ile etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl kesinleşmiş olarak eylül ayında Gaziantep Kültür Yolu Festivali'ni de zincirimize katıyoruz. 2 tane daha ilave şehir katarak şu an 5 olan il sayısını 10'a çıkaracağız. Böylece her sene Kültür Yolu Festivalleri sayısını büyükşehirlerden başlayarak yavaş yavaş Anadolu'nun tüm bölgelerine yayacağız. Festivallerimize özellikle Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne destek veren ana sponsorumuz Türk Telekom'a kültür ve sanata verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Festivaller boyunca paydaş olan, katılım gösteren bütün kültür sanat paydaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 15 bine yakın sanatçı, 3 binden fazla etkinlikle dolu dolu bir ay geçireceğiz.
Konuşmasının ardından Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan 'Synesthetic Cube', 'Yolda', 'Geomart - UT17', 'İstanbul' ve Devrim Erbil'in hazırladığı 'Renkler ve Teknikler' adlı sergileri gezdi.
Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekânda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.
İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor. Festival 23 Ekim'de sona erecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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