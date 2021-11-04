Beyoğlu kent gündemi ilçe sakinleri, İstanbullular, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, bilim insanları ve ilgili kamu kurumlarıyla yeniden masaya yatırıldı. İstanbul’un kalbi konumundaki ilçenin konularının bir arada ele alınacağı yol haritası oluşturmak amacıyla “Beyoğlu Strateji Planı” oluşturulacak. Beyoğlu ile ilgili sözü olan herkese söz hakkı vermeyi hedefleyen projede akademik araştırmalar, kamuoyundaki gündem, sivil toplum çalışmaları ve vatandaşın ihtiyaç ve sorunlarının nedenleri ortaya koyulacak. Projede, Beyoğlu’nun temaları ise ‘adil, hatırlayan, yaşanabilir, yaratıcı, dayanıklı ve üreten Beyoğlu’ olarak belirlendi.

"CİDDİ ADIMLAR ATILDI"



Planla ilgili açıklamalarda bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, "İstanbul’un imar ve planlama sorunlarının bütüncül olarak ele alınması, kronik sorunlarının çözülmesi ve planlarının yapımından uygulanmasına kadar benimsenen bu ilkelerin sürece yön vermesi sağlandı ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Ana ilkelerimiz değişmeden her bölgede konuyu ele alış biçimimiz değişebiliyor. Beyoğlu ilçesi tarihsel geçmişi ve bu geçmişten günümüze kadar taşınan kültürel mirası, toplumsal olaylara sahne olmuş; kentsel hafızası, çok kültürlü ve çok katmanlı sosyal yapısı ile her zaman ilgi odağı olmuş İstanbul’un kalbi niteliğinde bir ilçe" dedi.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, şöyle devam etti:

"Beyoğlu Strateji Planı sayesinde katılımcı planlama pratiğinin, klasik planlamanın ayrılmaz bir bileşeni olduğu bir geleneği başlatmak, bu gelenek ile Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza atmak, planlamayı kapalı kapılar ardında yürütülen, salt teknik bir süreç olmaktan çıkarmak ve yaşanabilir, adil, yaratıcı, dayanıklı, üreten ve hatırlayan Beyoğlu temalarıyla yola çıkarak Beyoğlu’nu neşeli ve sağlıklı günlerine birlikte el ele vererek kavuşturmak istiyoruz."

Beyoğlu Strateji Planı ile hedeflenen ise şöyle sıralandı:

● Beyoğlu’nun İstanbul içindeki rolü ortak akılla değerlendirilecek ve yeniden tanımlanacak

● Beyoğlu sakinlerinin farklılaşan ihtiyaç ve talepleri görünür kılınacak ve birlikte çözüm üretilecek

● Beyoğlu’nu daha yaşanabilir ve sağlıklı bir ilçe haline getirmek, kamusal niteliklerini geliştirmek ve iyileştirmek için mekânsal planlama yaklaşımları geliştirilecek

● Beyoğlu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamaları eşgüdüm içinde yönlendirilecek

● Beyoğlu sakinleri, sivil toplum bileşenleri, uzmanlar ve kurumlar arasındaki iletişimin sürekliliği sağlanacak ve yerel demokratik katılım desteklenecek

HAZIRLANAN ve DERLENEN TÜM ÇALIŞMALAR BEYOĞLU ARŞİVİNDE

30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısından bu yana, Beyoğlu ile ilgili yapılmış araştırmalar, çalışmalar, tezler, kitaplar ve makaleler derlendi, kamuoyundaki tartışmalar takip edildi, çeşitli analizler hazırlandı. Beyoğlu’ndaki muhtarlar, sivil oluşumlar, sanatçılar ve sektör temsilcileriyle toplantı ve görüşmeler dahil yaklaşık 100 adet etkinlik gerçekleştirildi. Çalışmalar, ‘Beyoğlu Arşivi’ adıyla İstanbul Şehir Planlama internet sitesinde İstanbullunun kullanımına sunuldu.

İLETİŞİM OFİSİNİN KAPISI SÜRECE KATILMAK İSTEYEN HERKESE AÇIK

Proje kapsamında Beyoğlu sakinlerinin ve kullanıcılarının sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak, yerel halk, ziyaretçi ve esnaf ile etkileşimi arttırmak, mevcut ya da ileriye dönük proje, eylem planlarına ilişkin çalışmalar yürütmek ve yaşayan ve sahiplenilen bir stratejik plan yapılmasını sağlamak amaçlarıyla İstiklal Caddesinde iletişim ofisi açıldı. Düzenlenen saha etkinliklerinin, son 1 yılda yapılan çalışmaların ve saha etkinlik sonuçlarının değerlendirildiği, temalara ilişkin çıktıların ortaya konduğu kapanış etkinliği olan ‘Beyoğlu Çalıştayı’ ile tamamlanması planlanıyor.

KATILIM MASALARINDA FİKRİNİ SÖYLEME İMKANI

14 Ekim’de başlayan ve 5 hafta boyunca mahallelerde kurulan katılım masalarında sorun ve ihtiyaç belirleme, online anket ve mekansal işaretleme uygulaması ile mahalle bazlı sorun ve öneri işaretlemeye yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. “Sen de fikrini söyle hayalindeki Beyoğlu'nu ortak akılla birlikte tasarlayalım” mottosuyla yola çıkılan Beyoğlu katılımcı planlama çalışmalarına, tüm İstanbullular davetli. Sururi Parkı Katılım Masası, 6 Kasım Cumartesi gününe kadar vatandaşlara açık olacak.

STRATEJİK PLAN NE ZAMAN OLUŞACAK?

Çalıştayla Beyoğlu’nun temaları ile ilgili yurttaş temsilcilerinden, uzmanlardan ve sivil oluşum ve kamu kurumu temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarını hedefleniyor. 2022 Ocak ayı sonunda ilk taslağın, 2022 Nisan ayından önce 2’nci taslağın ve 2022 Nisan sonu itibariyle strateji planının oluşması planlanıyor. Çalışma ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgi http://www.beyoglusenin.ist/ adresinde yer alacak.