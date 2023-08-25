Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız Habertürk'e konuştu

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Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Burası Selçuklu'nun üssü. Sultan Alparslan karargah olarak kullanıyor. Ahlat'ı anlatırken farklı inanç, kültür, medeniyetler var. Biraz Beyoğlu, İstanbul burası. Bin yıl önce Ahlat, İstanbul. Bin yıl önce Londra'nın nüfusu 60 bin, İstanbul'un nüfusu 40 bin Ahlat'ın nüfusu 320 bin. 2000'li yıllarda İstanbul, 1000'li yıllarda Ahlat" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkı Bak ile Ahlat'taki han çadırında Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Yıldız, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"MİLLETİMİZ ŞANLI TARİHİYLE BULUŞUYOR"

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Bize vatan diye buraları bırakanlara vefa borcunu ödemek için buradayız. Vatan varsa varız. Şu anda bulunduğumuz Ahlat Türkiye'nin en eski ve en büyük kabristanı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın vakfımızın çalışmalarını himaye etmeleri, en eski büyük Selçuklu Türk kabristanlığı ihya edildi. Biz geldiğimizde afedersiniz orada hayvan otlatılıyordu. Ahlat ve Malazgirt Türk'ün şanlı destanlarının yazıldığı iki önemli mekan. 26 Ağustos Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi emri verdiği bir tarih. Dumlupınar, Sakarya, Anafartalar bizim tarihimizdir. Bugün çok huzurluyum. Milletimiz şanlı tarihiyle buluşuyor. Külliyenin burada olması Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü milletimizin Selçuklu ile buluşması demek. Alparslan'la Selçukluyuz, Fatih Sultan Mehmet Han'la Osmanlıyız. Cumhuriyetin ilanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz.

"BU TOPRAKLAR BİZE 'BÖLÜNMEYİN' DİYOR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir mavi vatanı işaret ediyor. İki hattı müdaafa yoktur sathı müdafa vardır diyor. Bu vatan Alparslan'ın bize emanet ettiği vatan. Bu devlet, bu vatan 15 Temmuz'da işgal edilmek istendi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'ölümüne meydanlara gidiyoruz, mücadeleyi başlatıyoruz' dedi. İşte aynı ruh. Biz diyoruz ki, gençler, robotik, yazılım, SİHA, İHA'yı ve Malazgirt'i bilsin, töresini bilsin, ecdadını bilsin. Bin yıllık tarih okuması yapmak durumundayız. Çanakkale ile Malazgirt'i, milli mücadeleyi birleştirirken Türk, Kürt, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünnilerin bu toprakların çocukları olarak bir ve beraber olup müdafaya, hücuma geçtikleri günlerdir. Toprak bize ne diyor "Ayrılmayın, bölünmeyin" diyor.

"ÇEKİŞMELER BÜYÜK HEDEFTEN ALIKOYMAMALI"

Bu toprağın çocukları olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik. Okçular Vakfı olarak bütün siyasi partilerin liderleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanlarına hiç ayrım yapmadan davetimi gönderdim. Bu topraklar bize 'bir olun, beraber olun' diyor. Kısır siyasi çekişmeler bizi büyük hedeften alıkoymamalı. Kısır çekişmeler bir yana. Dedelerimiz bize büyük bir vatan bıraktılar. Şimdi toprak ne zaman vatan oluyor? Şehit kanıyla sulandığı zaman. Bu vesile ile MHP'nin saygıdeğer genel başkanına çok teşekkür ediyorum. Her yıl gelip bize ufuk veren beyanlarını dinliyoruz. Sayın Mustafa Destici. TBMM Meclis Başkanımız, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak buradalar.

"SPORCULARIMIZIN HEPSİYLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Burası Selçuklu'nun üssü. Sultan Alparslan karargah olarak kullanıyor. Ahlat'ı anlatırken farklı inanç, kültür, medeniyetler var. Biraz Beyoğlu, İstanbul burası. Bin yıl önce Ahlat, İstanbul. Bin yıl önce Londra'nın nüfusu 60 bin, İstanbul'un nüfusu 40 bin Ahlat'ın nüfusu 320 bin. 2000'li yıllarda İstanbul, 1000'li yıllarda Ahlat. Sayın Bakanlarımıza katkılarından dolayı teşekkürü borç biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimizle buluşma anı. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Her türlü desteği verdiler, yoğun gayret gösterdiler. Geleneksel sporlar anlamında bu tür etkinlikler farkındalık oluşturuyor. Sayın Bilal Erdoğan'ın etnosporla ilgili yürüttüğü çalışmalar uluslararası çalışmalar. Geçen göçebe oyunları İznik'te oynandı ve dünyaya önemli mesajlar verildi. Şu anda olimpiyatlara Mete ile beraber bizim vakfımızın yetiştirdiği sporcular var. Hepsiyle iftihar ediyoruz.

"MALAZGİRT ZAFERİ OK VE YAY'IN ZAFERİDİR"

Mete ile ben selam durarak İstiklal Marşını okudum. Mete'den sonra bayrağı devralacak olanlar var. 7. yılında olimpiyat şampiyonu adayı sporcumuz var Okçular Vakfı var. Paralimpik sporcularımız var. Yeni olimpiyat şampiyonları yetiştiriyoruz. Malazgirt Zaferi ok ve yay zaferidir. Bugün İHA, SİHA neyse o günkü İHA, SİHA demektir. Gençlerimiz tarihini tanıyorlar. Sayın Bilal Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı geleneksel sporun tanınması. At Türk'ün kanadıdır. Gençlerimiz onu tanıyacak ve bilecek.

"GELENEĞİ İNŞA VE TAHKİM EDİYORUZ"

Vatan kavramını öğreniyorlar gençlerimiz. On bin yıllık tarihlerini, ata sporlarını, güreşi öğreniyorlar. Kültür sanat, tarih, spor ve gelenek. Bu organizasyonlarla geleneği inşa ve tahkim etmeyi üzerimize almış durumdayız. Kağan, Anadolu, Hürkuş, Gökbey sıradan isimler değil. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e atıf var. Türkiye Yüzyılı bu tarihi kuşanmışlık, bilinç ve milli bir duruşla gidiyoruz. İnovasyon, ARGE, teknoloji, astronominin her alanında iddiamız var. Bunları yaparken köklerimizi unutmasınlar.