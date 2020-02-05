DHA

Olay saat 02.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi, Engürü Bağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahına sarılan saldırgan iki kişiyi yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. DHA'nın haberine göre; vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken, polis tartışma sırasında silahını çekerek iki kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.