Alınan bilgiye göre, Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki Tahmaz Sokak'ta oturan G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.
Görüşme esnasında çıkan tartışmada Ş.U. yanında bulunan tüfeği eline aldı. AA'nın haberine göre; eşini korumak için silahın önüne geçen G.K, Ş.U. tarafından açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yakalanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.
Kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CİNAYETİN ARDINDA SARKINTILIK İDDİASI
DHA'nın haberinde aktarılan iddialara göre, sokak üzerindeki evde yaşayan G.K. (40),aynı mahallede yaşayan Ş.U. tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen G.K'nin eşi Y.K. evinden aldığı silahla Ş.U'nun evine gitti. Eşinin silahla evden çıkması üzerine G.K. de eşinin arkasından evden çıktı. Ş.U'nun evinin önünde iki taraf tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Ş.U. üzerindeki silahını çekti. Ş.U'nun silahından çıkan kurşun, G.K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
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