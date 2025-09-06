Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine gönderildi

        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine gönderildi

        Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Köseler yeniden tutuklandı

        Giriş: 06.09.2025 - 16:34 Güncelleme: 06.09.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaattin Köseler yeniden cezaevinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in tutuklanmasına yönelik talebin reddedilmesine de itirazda bulundu.

        İtirazda, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunmasına rağmen haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirilerek, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

        Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

        Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

        Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

        REKLAM

        Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler ile Veli Gümüş, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

        Gözaltına alınanlar arasında tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş de yer aldı.

        Burada Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köseler, savunmasının ardından tutuklandı.

        Diğer sanıkların savunmalarına ise devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alaattin köseler
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Habertürk Anasayfa