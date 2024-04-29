Beyin donması nedir: Soğuk bir içecek tükettiğinizde neden beyniniz donuyor gibi hissedersiniz?

BEYNİN DONMASI TEHLİKELİ MİDİR?

Goldberg, beyin dondurmanın kalıcı hasara neden olmadığını ve hayati tehlike oluşturmadığını söyledi. Bununla birlikte, birkaç vaka raporu, soğuk uyarımlı baş ağrıları ile ara sıra meydana gelen ve genellikle yedi gün içinde kendi kendine duran bir tür düzensiz kalp atışı olan paroksismal atriyal fibrilasyon arasında olası bir bağlantı olduğunu bildirdi. Ancak bunun sık rastlanan bir durum olduğu düşünülmüyor.