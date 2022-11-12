"ARAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ" DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyazıt Öztürk, "Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile endişelenen ve arayan herkese teşekkür ederiz" demişti.