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        Haberler Dünya Beyaz Saray Kongre'yi Ukrayna'ya yardım konusunda uyardı: Para tükeniyor

        Beyaz Saray Kongre'yi Ukrayna'ya yardım konusunda uyardı: Para tükeniyor

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdürürken, Beyaz Saray Kongre'yi paranın tükendiğine dair uyardı

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:12 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:48
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        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
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        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ABD'nin Ukrayna'ya desteği sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardımda bulunduğu, ancak bu paranın tükenmek üzere olduğu belirtildi.

        Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young tarafından Kongre liderlerine gönderilen mektupta, hükümetin bugüne kadar Ukrayna'ya askeri yardım için tahsis edilen yaklaşık 111 milyar doların nasıl harcandığı anlatıldı ve Kongre ek finansman ve desteği onaylamadığı sürece Ukrayna'ya ek yardım yapmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

        Hill tarafından paylaşılan mektubun bir kısmında, "Kongre eylemi olmazsa yıl sonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edecek kaynaklarımız tükenecek" uyarısında bulunuldu. "Ukrayna'ya yardım sağlayamazsak Rusya'nın başarı olasılığı artar" ifadelerine yer verilen mektupta, şu anda bunu karşılayacak sihirli bir fon kaynağı olmadığı ifade edildi. "Neredeyse paramız bitti ve zamanımız da tükeniyor" denildi.

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        Young, Pentagon'un Kasım ayı ortası itibariyle 62,3 milyar doların yüzde 97'sini, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da insani, ekonomik, askeri yardım için ayrılan 4,7 milyar doların tamamını harcadığını belirtti.

        Biden yönetimi ekimde, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon istemişti.

        Wall Street Journal da, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100 sığınak imha bombası, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisi sağladığını bildirdi.

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        #ABD
        #Ukrayna
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