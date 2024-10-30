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        Haberler Dünya Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran'ın, İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:03
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        "İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli"
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        Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İran'ın yakın zamanda İsrail'e karşılık verip vermeyeceğine ilişkin gündemi değerlendirdi.

        İran'ın başkanlık seçimlerinden önce saldırı olasılığına ilişkin Jean-Pierre, "İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli, bunu yapmamalılar. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse biz İsrail'in kendini savunmasına destek vereceğiz ancak İran, İsrail'in misillemesine yanıt vermemeli." değerlendirmesini yaptı.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da yorum yapan Jean-Pierre, Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğine inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

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        İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 792 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #beyaz saray
        #iran
        #israil
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