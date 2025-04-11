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        Haberler Dünya Beyaz Saray: İran'ın bir seçim yapması gerek | Dış Haberler

        Beyaz Saray: İran'ın bir seçim yapması gerek

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında, İran'ın bir seçim yapması gerektiğini belirtirken "Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:32
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        Beyaz Saray: İran'ın bir seçim yapması gerek
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile doğrudan görüşmeler yoluyla nükleer sorununu çözmek istediğini ancak diğer seçeneklerin de masada olduğunu belirterek, "Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, yarın yapılacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin İran'a yönelik tutumunu değerlendirdi.

        Leavitt, yarınki doğrudan görüşmelerin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Başkan Trump, tüm kamuoyuna, nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde etmemesi olduğunu defalarca yineledi. Başkan bu hedefe ulaşmak için diplomasiye, doğrudan görüşmelere, aynı odada doğrudan konuşmaya inanıyor." ifadesini kullandı.

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        "Diplomasinin işe yaramaması durumunda diğer tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunan Leavitt, "Başkan ayrıca, İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini de çok açık şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." dedi.

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak ülkesini çeken ABD Başkanı Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunduğu mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

        Tehditler de içeren mektuba karşılık İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını bildirmişti.

        ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesince hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, 12 Nisan'da İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

        Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını ifade etmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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