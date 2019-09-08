Betül Demirkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Instagram'da Betizmmm kullanıcı adına sahip olan Betül Demirkaya'ya büyük tepki yağıyor. Üniversite öğrencisi olan Betül Demirkaya, Ukrayna'da çevredikleri bağırarak rahatsız edip o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Twitter'dan genç kıza büyük tepki geldi. Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını gizledi.

BETÜL DEMİRKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Instagram'da betizmmm lakabıyla 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Betül Demirkaya, 22 yaşında ve Azerbaycan Türkü.