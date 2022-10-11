"SANATÇININ TATİLİ İKİ, BİLEMEDİN ÜÇ GÜN OLUR"

Demir, "Sanatçının tatili iki, bilemedin üç gün olur. Döner dönmez yeni şarkılar için stüdyoya kapanıyoruz, konserden konsere koşuyoruz, her şehirde bir önceki şehirden daha fazla coşuyoruz inşallah. Ama şimdi kısa bir mola..." ifadelerini kullandı.