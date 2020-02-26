Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Beşiktaş’ta dün gece meydana gelen kazada, kiraladığı elektrikli scooter'ı kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız’a Büyükdere Caddesi üzerinde Yunus E.’nin kullandığı araç çarptı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, kazada Okan Yıldız hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Yunus E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, şüpheli Yunus E.’yi “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk etti.