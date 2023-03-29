Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı.