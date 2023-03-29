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Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırgana 1 yıl 8 ay hapis cezası!

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı oyunculara tekme atan sanık Berkay Ö., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş: 29.03.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırgana 1 yıl 8 ay hapis cezası!
AA

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı oyunculara tekme atan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında 4 Eylül 2022'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden atlayarak sahaya giren Berkay Ö, Beşiktaşlı futbolculara tekme atmıştı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı.

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