STAT: Vodafone Park

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Jospin, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

CANLI ANLATIM...

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ, 8 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. 2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.