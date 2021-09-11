STAT: Vodafone Park
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Jospin, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
CANLI ANLATIM...
Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.
BEŞİKTAŞ, 8 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. 2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.
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