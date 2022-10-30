Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler! Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Ümraniye maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yeni hocası Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçta Ümraniyespor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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