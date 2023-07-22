Beşiktaş Tirana maçı için geri sayıma geçildi. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan kartal, 2023-2024 sezonu ilk resmi maçında Tiranaile kozlarını paylaşacak. İşte, Beşiktaş Tirana maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...