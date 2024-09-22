Beşiktaş'tan UEFA'ya çağrı!
UEFA Avrupa Ligi sayfası, 3 Ekim Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının stadyum bilgisini hatalı yazdı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, bu hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.
UEFA Avrupa Ligi lig formatının ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar turnuvanın 2. haftasında ise sahasında Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırlayacak.
UEFA resmi hesabı, maç bilgileri kısmına stat adı olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi yazdı. Bunun üzerine Beşiktaş, bu hatanın düzeltilmesini istedi.
BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA ÇAĞRI
Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız stadyumdur. Stadyum isminin acil olarak düzeltilmesini rica ediyoruz." denildi.