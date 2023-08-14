Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Chamberlain'de karar anı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Chamberlain'de karar anı!

        Beşiktaş, bir süredir İstanbul'da bulunan Alex Oxlade-Chamberlain'i detaylı sağlık kontrollerinden geçirdi. Siyah-beyazlılar İngiliz oyuncunun sakatlık riskini detaylı şekilde araştırırken çıkacak sonuca göre imzayı atacak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 14.08.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chamberlain'de karar anı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul'a gelen İngiliz futbolcu, detaylı sağlık kontrollerini tamamladı.

        Siyah-beyazlı sağlık heyet, ilk incelemelerde herhangi bir soruna rastlamazken sakatlık riskine dair son araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

        Beşiktaş burada da bir soruna rastlanmaması halinde Chamberlain ile sözleşme imzalayacak.

        29 yaşındaki futbolcunun senelik 2.2 milyon Euro kazanacak ve 3 yıllık kontrata imza atacak.

        ZAYNUTDINOV'DA SONA DOĞRU

        Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Bakhtiyor Zaynutdinov için de bekleyiş devam ediyor.

        Kazak futbolcu için CSKA Moskova ile görüşmelerin sona yaklaştığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

        25 yaşındaki futbolcu, Rus ekibinin dün Sochi ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Habertürk Anasayfa