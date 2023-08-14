Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Chamberlain'de karar anı!
Beşiktaş, bir süredir İstanbul'da bulunan Alex Oxlade-Chamberlain'i detaylı sağlık kontrollerinden geçirdi. Siyah-beyazlılar İngiliz oyuncunun sakatlık riskini detaylı şekilde araştırırken çıkacak sonuca göre imzayı atacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul'a gelen İngiliz futbolcu, detaylı sağlık kontrollerini tamamladı.
Siyah-beyazlı sağlık heyet, ilk incelemelerde herhangi bir soruna rastlamazken sakatlık riskine dair son araştırmaların sürdüğü öğrenildi.
Beşiktaş burada da bir soruna rastlanmaması halinde Chamberlain ile sözleşme imzalayacak.
29 yaşındaki futbolcunun senelik 2.2 milyon Euro kazanacak ve 3 yıllık kontrata imza atacak.
ZAYNUTDINOV'DA SONA DOĞRU
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Bakhtiyor Zaynutdinov için de bekleyiş devam ediyor.
Kazak futbolcu için CSKA Moskova ile görüşmelerin sona yaklaştığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, Rus ekibinin dün Sochi ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.