Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da sol ayaklı olması sebebiyle çok istediği 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız stoperle prensip anlaşmasına varılmış durumda. Şu anda sadece Manchsester City’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmesi bekleniyor.