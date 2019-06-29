29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in yeni sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyuncuların peşinde. Adriano’nun takımdan ayrılmasından sonra Caner Erkin dışında bir sol bek arayan ve ilk olarak küme düşen Bursaspor’dan Umut Meraş için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar’da listeye eklenen son isim İspanyol devi Real Madrid’te forma giyen Sergio Reguilon oldu.
Yönetim, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın onayı ile 22 yaşındaki sol bek için İspanyol kulübünün kapısını çalıp, oyuncunun şartlarını sordu. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan İspanyol savunmacı için Real’in kapıyı 20 milyon eurodan açması üzerine, Kartal’ın kiralama önerisinde bulunduğu kaydedildi. Real’den olumlu cevap gelirse Requilon’a hemen imza attırılacak.
Bu arada Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için Bursaspor’un Mesut Mestan başkanlığındaki yeni yönetiminin Siyah-Beyazlılar’dan 3 milyon euro para ve oyuncu istediği bildirildi.
BOYD MÜJDESİ
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, transferi gündemde olan Tyler Boyd konusunda açıklamalarda bulundu. Kavalcı, “Boyd’la prensipte anlaştık. Görüşmeler sürüyor. Henüz netleşen bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki ABD’li forvet oyuncusu da, “Ankaragücü formasıyla Vodafone Park’ta oynadığımız maçı unutamıyorum. Orası Türkiye’nin en etkileyici atmosferlerinin basında geliyor. Beşiktaş’ta oynamayı çok istiyorum” diyerek Siyah-Beyazlı forma için can attıgını belirtti.
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