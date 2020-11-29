Kadıköy'de son olarak 2005'te 4-3 kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yine aynı skorla mağlup ederek 15 yıllık hasrete son verdi. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından rakibinin maç öncesi hakem tartışmaları sırasında yaptığı "Algı" paylaşımına gönderme yaparken "Algı değil olgu" paylaşımında bulundu.

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