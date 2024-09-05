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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario, bireysel çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario, bireysel çalıştı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:46
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        Joao Mario sahaya indi!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı.

        Yeni transfer Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi.

        Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 10 Eylül Salı günü saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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