Beşiktaş'ta yabancı kiralıklarda son durum!
Beşiktaş'ta kiralık gönderilen yabancı isimlerin durumu yaz transfer dönemi öncesinde merakla takip ediliyor. İşte oyuncuların gösterdiği performanslar...
- 1
Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Kholood takımına kiraladığı Jackson Muleka, Suudi Ligi'nde 23 maçta 5 gol ve 4 asist üretti. 1 milyon Euro'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun, satın alma opisyonu ise takımı kümede kalmayı garantileyince devreye girecek.
- 2
Al-Kholood, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Muleka'dan toplamda 2.5 milyon Euro kazanmış olacak.
- 3
Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş'a Standard Liege'den 2022'de 3.3 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
-
- 4
Ara transfer döneminde Monaco'ya kiralık giden Musrati ise iyi başlasa da devamını getiremedi. Son oynanan Marsilya maçında oyuna girmeyen, Strasborug maçında ise kadroya alınmayan Musrati gözden düşmüş durumda.
- 5
Beşiktaş, 8 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 10 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla Musrati'yi kiralamıştı. 2023-2024 sezonunun devre arasında 12 milyon Euro bedelle transfer edilen Musrati, Beşiktaş'ın rekor transferlerinden birisi oldu.
- 6
Ancak bu sezon performansı gittikçe düşüşe geçen Musrati, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco satın alma opsiyonu ile kiralandı. Musrati'nin mevcut performansı ile Monaco'da kalması zor görünüyor.
-
- 7
2023'den Beşiktaş'a Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen Onana, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçen sezon devre arasında Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a geri dönmüştü.
- 8
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladığı Jean Onana ise devre arasından bu yana 7 maçta görev aldı. 1.2 milyon Euro opsiyon ile kiralanan Onana için Beşiktaş yönetiminin umutlu bekleyişi sürüyor.