Beşiktaş'ta veri skandalı!

Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü'ne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf’ı getiren siyah-beyazlılar, Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak ise John Vik'i duyurmuştu.