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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta veri skandalı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta veri skandalı!

        Beşiktaş'ta geçtimiz günlerde altyapıdaki scoutlarla yollar ayrılırken verilerin silindiği ortaya çıktı.

        Giriş: 18.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:48
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        • 1

          Beşiktaş'ta 29 Aralık'taki seçimde başkanlığa seçilen Serdal Adalı, futbol yapılanmasında köklü bir değişikliğe gideceklerini açıklamıştı.

        • 2

          Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü'ne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf’ı getiren siyah-beyazlılar, Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak ise John Vik'i duyurmuştu.

        • 3

          Beşiktaş yönetimi, kısa süre önce Öz Kaynaklar'daki bazı scoutlarla yolları ayırırken yeni bir yapılanmaya gitti.

        • 4

          Scout şefi Haluk Çakar ile scoutlar Nejdet Ergün, Haluk Duranoğlu, Haydar Etik, Mehmet Kasım Gündüz ve Değer Batmaz ile yollar ayrıldı.

        • 5

          Ayrılığın ardından büyük bir şokla karşılaşan siyah-beyazlılar, tüm scout raporlarının silindiğini fark etti.

        • 6

          Yaklaşık 3 bin 500 futbolcunun bulunduğu veriler, yapılan bilgisayarlarda yapılan incelemenin ardından kısa sürede kurtarıldı.

        • 7

          Yaz transfer dönemine hazırlanan siyah-beyazlılar, Eduard Graf önderliğinde altyapıda da yapılanmayı sürdürecek.

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