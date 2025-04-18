Beşiktaş'ta veri skandalı!
Beşiktaş'ta geçtimiz günlerde altyapıdaki scoutlarla yollar ayrılırken verilerin silindiği ortaya çıktı.
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Beşiktaş'ta 29 Aralık'taki seçimde başkanlığa seçilen Serdal Adalı, futbol yapılanmasında köklü bir değişikliğe gideceklerini açıklamıştı.
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Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü'ne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf’ı getiren siyah-beyazlılar, Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak ise John Vik'i duyurmuştu.
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Beşiktaş yönetimi, kısa süre önce Öz Kaynaklar'daki bazı scoutlarla yolları ayırırken yeni bir yapılanmaya gitti.
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Scout şefi Haluk Çakar ile scoutlar Nejdet Ergün, Haluk Duranoğlu, Haydar Etik, Mehmet Kasım Gündüz ve Değer Batmaz ile yollar ayrıldı.
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Ayrılığın ardından büyük bir şokla karşılaşan siyah-beyazlılar, tüm scout raporlarının silindiğini fark etti.
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Yaklaşık 3 bin 500 futbolcunun bulunduğu veriler, yapılan bilgisayarlarda yapılan incelemenin ardından kısa sürede kurtarıldı.
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Yaz transfer dönemine hazırlanan siyah-beyazlılar, Eduard Graf önderliğinde altyapıda da yapılanmayı sürdürecek.