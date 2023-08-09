Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov için önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar stoper için ise Manchester United'dan Eric Bailly'ye teklif yaptı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma ve orta sahaya yapılacak takviyelere çevrildi.
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İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, stoper ve orta saha için ise iki isimde atağa geçti.
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Beşiktaş yönetimi, bir süredir peşinde olduğu Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov için önemli aşama kaydetti.
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TFF'nin mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılacak olan Bakhtiyor, orta sahanın yanı sıra savunma ve kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Şenol Güneş'in çok istediği bir isim.
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25 yaşındaki futbolcu ile anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü CSKA Moskova ile ise görüşmelerini sürdürüyor.
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Rus ekibi bonservis için kapıyı 6 milyon Euro'dan açsa da bu rakam son olarak 4 milyon Euro'ya geriledi.
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Beşiktaş cephesi, biraz daha indirim talep ederken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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ERIC BALLY İÇİN TEKLİF
Stopere takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine giren son isim ise Manchester United'dan Eric Bailly...
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İngiliz ekibiyle sözleşmesinde son senesine giren 29 yaşındaki futbolcu, kadroda düşünülmüyor.
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Fildişili stoperin sözleşmesinin feshedilmesi beklenirken siyah-beyazlılar, bu konunun çözülmesini bekliyor.
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Bailly'ye Orta Doğu'dan da taliplerin olduğu belirtilirken temasların sürdüğü ifade edildi.
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