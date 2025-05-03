Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk Fenerbahçe derbisi!

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe'ye deplasmanda 1-1'lik skorlarla berabere kaldı. "Kara kartal", RAMS Başakşehir'e ise sahasında 2-0 yenildi.