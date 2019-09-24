24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'deki kötü gidişini sürdüren ve 5. haftayı 5 puanla geçen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın uygulamaya çalıştığı yeni anlayış alarm veriyor.
Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; takımın uzun yıllar oynadığı 4-2-3-1 dizilimini 4-1-4-1 olarak revize eden tecrübeli çalıştırıcı buna rağmen beklediği verimi alamadı. Siyah-beyazlılar, yeni dönemdeki 5 lig ve 1 Avrupa maçında sadece 1 galibiyet alırken hücum anlamında da oldukça yetersiz kaldı. Son 5 sezonun en kısır başlangıcını yapan siyah-beyazlılar, maç başına 12.2 şut çekerek bu alanda ligde 11. sırada yer alırken isabetli şutta ise maç başına 3.6 ile 13. sırada kendine yer bulabildi. Beşiktaş'ın attığı 7 golün sadece 3'ü akan oyunda gelirken 3 gol duran toptan, 1 gol ise penaltıdan ağlarla buluştu.
TOPA SAHİP OLUP PAS YAPIYOR AMA...
Kartal'ın tek iyi olduğu alan ise topa sahip olma ile pas oldu. Siyah-beyazlılar, maç başına %60.6 topa sahip olma ile 63.9'la lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş maç başına 500 pas ortalaması ve %86 pas isabeti ile de Fenerbahçe'yi bu alanda takip etti. Ancak bu durum, skor ve puan olarak sahaya yansımadı.
2 MAÇTA KORNER DAHİ ATAMADI
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında hem de sahasında oynadığı bir maçı korner atamadan bitirmesi de şaşkınlık yarattı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 3-0 kaybettiği Sivasspor maçını da korner atamadan bitirmişti.
DORUKHAN ETKİSİZ, LJAJİC GERGİN
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı Dorukan Toköz bu sezon kayıpları oynarken 5 maçta gol ya da asist üretemedi. Kartal'ın 10 numarası Adem Ljajic de yeni süreçte 2 gol, 3 asistlik katkı sağlasa eski performansından uzaklaştı. Sırp yıldız, ligde ve Avrupa'da 6 resmi maçta 5 sarı kart görürken Trabzonspor maçında da cezalı duruma düştü. Ljajic geçen seneyi 32 maçta 8 sarıyla tamamlamıştı.
NE VARSA ESKİLERDE VAR!
Beşiktaş'ta yeni transferlerin verimsizliği Başakşehir maçıyla devam etti. Siyah-beyazlıların ligde ve Avrupa'da attığı 9 golün 8'i eski oyunculardan gelirken birini rakip kendi ağlarına yolladı. Yenilerden sadece N'Koudou, Slovan Bratislava maçında rakibin kendi kalesine attığı golün hazırlayıcısı oldu.
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