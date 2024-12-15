Beşiktaş'ta sakatlık: Rashica

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

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"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." Öte yandan Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; Rashica'nın gelecek haftaki Alanyaspor maçında oynaması şu an için belirsizliğini koruyor.