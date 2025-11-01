Habertürk
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Beşiktaş'ta olağan genel kurul zamanı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta olağan genel kurul zamanı!

        Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta olağan genel kurul zamanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

        Denetim kurulu raporunun okunmasının ve raporların görüşülmesinin ardından 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

        Toplantıda daha sonra 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

        Ayrıca idari ve mali genel kurulda, eski başkan Hasan Arat hakkında verilen "1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı" görüşülerek kurulun oyuna sunulacak.

        Habertürk Anasayfa