Beşiktaş'ta Nkoudou sevinci

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Georges Nkoudou'yu arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.