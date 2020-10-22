Süper Lig'e Trabzonspor galibiyetiyle flaş bir giriş yapsa da ardından oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş'ta hedef Denizlispor maçıyla birlikte çıkışa geçmek.

Milli ara ve "bay" geçilmesinin ardından 3 hafta sonra resmi bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözü Adem Ljajic'te. Maaşta indirim tartışmalarının gölgesinde bir transfer dönemi geçirse de takımda kalan Sırp futbolcu, sezona oldukça kötü başlarken fizik olarak da eski görüntüsünün çok uzağında kaldı.

Takımın en yetenekli isimlerinin başında olan Ljajic'i kaybetmek istemeyen Yalçın, 29 yaşındaki futbolcuya özel program verirken Denizlispor karşısında da öğrencisini ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

RIO AVE MAÇINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Adem Ljajic, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İstanbul'da oynanan Rio Ave maçında 72'de oyuna girmiş ve formasını giyerken göbeği dikkat çekmişti. Teknik heyet, Ljajic'in hem oyun hem de fizik olarak eski günlerine dönmesi için seferberlik ilan etti.