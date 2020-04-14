Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine kaleci arayışı devam ediyor. Alman eldivenin satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan siyah-beyazlılarda 2 isim öne çıkıyor: Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Sinan Bolat ve Kartal'ın eski file bekçisi Fabri...

Antwerp'te forma giyen 31 yaşındaki Sinan Bolat, daha önce yaptığı açıklamalarla Beşiktaş'a sıcak baktığını ifade etmişti. Kartal'dan ayrıldıktan sonra bir türlü istediği istikrarı yakalayamayan ve şu an Mallorca'da oynayan Fabri'nin de eski takımına dönmek için istekli olduğu kaydedildi. Yeni sezonda kadroya katılacak isimler için 1 milyon Euro civarında tavan ücret belirleyen Beşiktaş yönetimi, ücret konusunda anlaşacağı bir isme imzayı attıracak.

VOLKAN BABACAN'DA BONSERVİS BEKLENTİSİ

Beşiktaş'ta kale için gündeme gelen diğer bir isimde Medipol Başakşehir'de formayı unutan Volkan Babacan... 31 yaşındaki milli kalecinin sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Yönetim, bonservis sorununu çözmesi ve belirlenen ücreti kabul etmesi halinde Volkan Babacan'ı da kadroya dahil edebilir.