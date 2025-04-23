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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler Masuaku yerine Emrecan'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler Masuaku yerine Emrecan'da!

        Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ederken cezalı olan Masuaku'nun yerine uzun süredir oynamayan Emrecan Terzi'nin sahaya çıkması bekleniyor. Savunmada diğer muhtemel isimler ise Svensson, Paulista ve Emirhan Topçu.

        Giriş: 23.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:41
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        Beşiktaş'ta gözler Masuaku yerine Emrecan'da!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 33 haftasında cuma günü evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Siyah-beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Arthur Masuaku, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Demokratik Kongolu sol bekin yerine ise Emrecan Terzi'nin oynaması bekleniyor.

        Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiçbir maçta süre almadı.

        Son 3 maçta kadroda yer alan Emrecan Terzi, Hatayspor karşısında forma giymesi halinde bu sezon ilk kez oynayacak.

        Savunmada diğer isimlerin ise yine Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu olması bekleniyor.

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