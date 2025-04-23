Beşiktaş'ta gözler Masuaku yerine Emrecan'da!

Beşiktaş, Süper Lig'in 33 haftasında cuma günü evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Arthur Masuaku, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiçbir maçta süre almadı.

Demokratik Kongolu sol bekin yerine ise Emrecan Terzi'nin oynaması bekleniyor.

Son 3 maçta kadroda yer alan Emrecan Terzi, Hatayspor karşısında forma giymesi halinde bu sezon ilk kez oynayacak.

Savunmada diğer isimlerin ise yine Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu olması bekleniyor.